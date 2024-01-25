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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2020'de 846 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2020'de 846 olaya müdahale etti

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 846 olaya müdahale etti. Ekipler, deprem bölgesine ulaşan ilk ekipler arasında yer aldı ve arama kurtarma çalışmalarında da görev aldı. İtfaiye ekipleri, 620 yangına, 9 boğulma olayına, 45 trafik kazasına ve 172 hayvan kurtarma olayına müdahale etti. Ayrıca, rafineri çevresindeki tesislerde seminerler düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2020\'de 846 olaya müdahale etti
25.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 16:05
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 846 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde itfaiye ekiplerinin deprem bölgesine ulaşan ilk ekipler arasında yer aldığı ve arama kurtarma çalışmalarında da görev aldığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan itfaiye ekiplerinin, 2023'te de yoğun olarak çalıştığı aktarılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri, son bir yılda toplam 846 olaya müdahale etti. Bunlardan 78' ev, 13'ü iş yeri, 45'i araç, 411'i orman, arazi, ot yangını ve 73 diğer yangınlar olmak üzere 620 yangına müdahale etti. Ayrıca, 9 boğulma olayında 4 vatandaşın hayatını kurtaran itfaiye ekipleri, 45 trafik kazasında 35 vatandaşımızı da sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak çıkardı. Ayrıca, 172 hayvan kurtarma olayına da müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin rafineri çevresindeki tesisler ile kamu kurumlarında seminerler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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