Kırıkkale'de 13 Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de çeşitli asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Aralık'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 120 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 25 şüphelinin yakalandığı ve 13'ünün tutuklandığı denetimlerde, 5 bin 785 kişi ve 326 araç sorgulandı.

Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda tabanca, 3 tüfek, 8,6 gram sentetik uyuşturucu ve 8 sentetik hap ele geçirildi.