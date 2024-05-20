Kırıkkale'de 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 15 şüpheli yakalandı

Kırıkkale\'de 15 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 bin 448 kişi ve 248 araç sorgulandı. Ayrıca, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

20.05.2024 10:53
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Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 15 zanlının yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 8 bin 448 kişi ve 248 araç sorgulandı.

Ayrıca çalışmalarda, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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