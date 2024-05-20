Kırıkkale\'de 15 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 15 zanlının yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 8 bin 448 kişi ve 248 araç sorgulandı.
Ayrıca çalışmalarda, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.
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