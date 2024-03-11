Kırıkkale\'de 20 şüpheli yakalandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'dan Ramazan Mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.