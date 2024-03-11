Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mart'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 20 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1205 kişi ve 127 araç sorgulandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2007'de Isparta'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin yeniden yargılanan Atlasjet Hava Yolları yöneticilerine verilen cezaları onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin'e 'taksirle öldürme' suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezaları kesinleşti. Böylece, 2007'de meydana gelen kazaya ilişkin dava dosyası 17 yıl sonra sonuçlandı.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentteki ihracatın yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 731 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kesikbaş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini belirterek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesini talep etti.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 8 bin 942 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 645 sürücüye toplamda 1 milyon 498 bin 259 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 77 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 9 sürücünün sürücü belgeleri geri alındı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, parkta bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla çıkardı. Kaza sonucunda araçta ve parkta maddi hasar meydana geldi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü, dumanlar çıkmaya başlayınca aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile özel çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen piknikte buluştu. Seçer, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?