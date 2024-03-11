Kırıkkale'de 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 20 şüpheli yakalandı

Kırıkkale\'de 20 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1205 kişi ve 127 araç sorgulandı, 2 tabanca ele geçirildi.

11.03.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Mart'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 132 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 20 şüphelinin yakalandığı ve 2'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1205 kişi ve 127 araç sorgulandı.

Çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

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