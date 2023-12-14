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Kırıkkale'de 580 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 580 litre sahte içki ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde yapılan operasyonda 580 litre sahte içki buldu. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kırıkkale\'de 580 litre sahte içki ele geçirildi
14.12.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:30
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Kırıkkale'de polis ekipleri bir iş yerinde 580 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir tekel bayisi ile deposunda 580 litre sahte içki buldu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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