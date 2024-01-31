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Kırıkkale'de 77 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 77 araç trafikten men edildi

Kırıkkale\'de 77 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de yapılan son bir haftadaki denetimlerde, 8 bin 735 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 77 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

31.01.2024 13:27
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Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 77 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 735 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 77 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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