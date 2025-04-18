Kırıkkale'de Bahar ve Tarih Bir Arada

Kırıkkale'de bahar keyfi: Tarih ve doğanın iç içe olduğu mekana yoğun ilgi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de baharın gelişiyle birlikte, tarihi mekan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor. Turna balığı avlayan, kamp kuran, tarihi köprüyü gezen ve kuş gözlemi yapan vatandaşlar, baraj çevresinde doğayla iç içe huzurlu anlar yaşıyor.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı, baharın gelişiyle birlikte çevre illerden gelen doğaseverleri ağırlıyor. Baraj çevresinde kamp kuran vatandaşlar, hem temiz havanın hem de doğanın tadını çıkarıyor. Kimi ziyaretçiler olta ile turna balığı avlarken, kimisi çadır ve karavanlarıyla kamp yapıyor. Doğa gezilerinin yanı sıra tarihi Çeşnigir Köprüsü'nü ziyaret eden vatandaşlar, baraj gölünde tekne turları da yaparak huzurlu bir gün geçiriyor. Bölge sadece kampçılar ve balıkçılar için değil, kuş gözlemcileri için de önemli bir cazibe merkezi. Kapulukaya Barajı çevresinde; leylek, bayağı uzun bacak ve saz delicesi gibi birçok kuş türü gözlemlenebiliyor.

Bölgeye kamp için gelen Adem Güzel, bu yıl karavanıyla geldiğini belirterek, "Buraya yıllardır gelirim. Genelde çadır kampı yapıyorduk. Karavanı yeni aldım. 3 gündür buradayız, güzel ve sakin" dedi.

Emekli tır şoförü Osman İçöz ise Türkiye'nin doğal zenginliğine dikkat çekerek, "Türkiye'miz dünyanın en güzel memleketi. Ben dünyayı dolaştım. Dünyada 4 mevsim yaşayan ülke nadir. Bu ülkenin kıymetini bilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Yağız Mert Yağcı da balık tutmak için baraj gölüne geldiğini belirterek, "Hava güzel. Balığa geldik. Daha bir şey yakalayamadık ama kısmet. Burası sürekli benim geldiğim yer. Huzurlu, güzel, serin" diye konuştu.