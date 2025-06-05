Kırıkkale'de Bayram Trafiği Yoğun

Tatilcilerin bayram yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik

KIRIKKALE - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna sebep oldu.

43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde de araç trafiği artarak yoğunlaştı. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının aksamaması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunun farklı noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Uygulama noktalarında da sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştiriliyor. Araç evrakları kontrol ediliyor. Karayolları ekipleri ise Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale- Kayseri güzergahlarında bulunan bazı kavşakları araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapattı. Bu önlemlerle birlikte güzergahta akıcılığın sağlanması hedefleniyor.

Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.