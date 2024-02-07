Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale\'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A. isimli şüpheli operasyonla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

07.02.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve örgüt adına eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu A.A., kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Suriye, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement