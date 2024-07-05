Kırıkkale'de Dere Taştı, Zarar Gören Ekili Tarım Arazileri ve Yollar Böyle Görüntülendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Dere Taştı, Zarar Gören Ekili Tarım Arazileri ve Yollar Böyle Görüntülendi

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde dolu ve sağanak yağış nedeniyle dere taştı, sel suları ekili arazilere zarar verdi. Çiftçiler büyük zararlar yaşadıklarını belirtirken, evlerini ve bahçelerini su basan vatandaşlar da mağdur olduklarını ifade etti.

05.07.2024 21:57
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Kırıkkale'de dere taştı, zarar gören ekili tarım arazileri ve yollar böyle görüntülendi

Sel felaketiyle karşı karşıya kalan çiftçi: "Hayatım boyunca böylesini görmedim"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde dolu ve sağanak yağış nedeniyle dere taştı, sel suları ekili arazilere zarar verdi. Çiftçi Muhittin Özçelik, "Hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde" dedi.

Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derenin taşması sonucu köy içindeki yollar göle döndü, sular altında kalan ekili tarım arazilerinin tamamı zarar gördü. Evde mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Afetin yaşandığı köye gelen Delice Kaymakamı Mustafa Babacan, muhtar Veysel Akçadağ ve vatandaşlardan bilgi aldı. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmaları yapmak için köyde incelemelerde bulundu. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında selin taşıdığı taşları kaldırmak için temizlik çalışmalarını başlattı. Zarar gören ekili tarım arazileri ve yollar dron ile havadan görüntülendi.

"Ekili hiçbir alan kalmadı"

Köyde çiftçilik yapan Muhittin Özçelik, "Ömrü hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde dolu ve yağmur yağışı geldi köyümüzde. Bu yağmur ve dolu yağışı neticesinde ekili alanlarımızda çok büyük zararlar meydana geldi. Ekili hiçbir alan kalmadı. Meyve ağaçlarının da tamamı zarar gördü. Köyün içerisindeki yollar kullanılamaz hale geldi" dedi.

"Emek verdiğim çamlar zarar gördü"

Sel sularının evini ve bahçesini bastığını ifade eden çiftçi Galip Filizay, "Dereden taşan sular evimi, bahçemi su bastı. O kadar emek verdiğim çamlar zarar gördü. Bahçemizde tamamen sel oldu. Domates, biber vardı, ondan da geçtim ama çamlara üzülüyorum. Elimle yetiştirdiğim çamlarım mahvolmuş" diye konuştu.

"İlk defa böyle bir afet oldu"

Yağışın kuvvetli olduğunu belirten çiftçi Ali Ayar, "Çok kuvvetli yağdı. İlk defa böyle bir afet oldu. Bütün bahçelerimiz sular altında kaldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mal kaybımız var, meyvelerimiz, sebzelerimiz bir şeyimiz kalmadı" diyerek yaşadığı durumu anlattı.

"Doludan bağ bahçe etkilendi"

Feyyaz Ayar ise, "Yollarımız berbat oldu. Doludan bağ bahçe etkilendi. Hatta arazide hayvanların kaldığı ilçe tarımdan gelenler oldu. Çongar yolu üzerinde hayvanlara ulaşılabileceğini söyledik. Hayvanlarla ilgili iyi haber inşallah gelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Dere Taştı, Zarar Gören Ekili Tarım Arazileri ve Yollar Böyle Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Dere Taştı, Zarar Gören Ekili Tarım Arazileri ve Yollar Böyle Görüntülendi - Son Dakika
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