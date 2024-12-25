Kırıkkale'de Enerji Tasarrufu Projesi

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Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında, Kırıkkale Valiliği Hükümet Konağı'nda toplam enerjide yüzde 40, elektrik enerjisinde ise yüzde 100'e yakın tasarruf sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından yaklaşık 2 yıl önce projeye başvuruldu.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Dünya Bankası finansmanlı projenin paydaş katılım toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda, tüm bloklarda yapılacak enerji verimliliği çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Projenin uygulanmasının ardından Hükümet Konağı'nda toplam enerjide yüzde 40, elektrik enerjisinde de yüzde 100'e yakın tasarruf sağlanacak.

Hükümet Konağı, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanımı sayesinde karbon salınımını da büyük ölçüde azaltarak çevreci bir bina haline gelecek.

Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binaları da proje kapsamında yer alıyor.