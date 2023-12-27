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Kırıkkale'de firari yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurularak yakalandı. Ayrıca, başka bir ilde yaşayan bir kişi ise şantaj iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kırıkkale\'de firari yakalandı
27.12.2023 - 18:00,
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Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri V.D'yi durdurdu.

GBT sorgusunda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilde yaşayan N.B'ye şantaj yaptığı iddiasıyla E.M.K'yi iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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