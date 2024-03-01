Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

Kırıkkale\'de hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

Kırıkkale'de M.D. (78) idaresindeki 06 DY 0311 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

01.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

M.D. (78) idaresindeki 06 DY 0311 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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