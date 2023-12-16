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Kırıkkale'de Halasını Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Halasını Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kırıkkale\'de Halasını Yaraladığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı
16.12.2023 - 11:19,
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Kırıkkale'de tartıştığı halasını tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Selim Özer Mahallesi 2386. Sokak'ta çıkan kavgada halası A.Y'yi (44) tabancayla vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün tartıştığı A.Y'yi tabancayla bacağından vurarak yaralayan H.B, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Son Dakika

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