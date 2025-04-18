Kırıkkale\'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi tarafından okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinlikler sergilendi.

Hem sosyal dayanışmanın hem de okul ortamında birlik ve beraberliğin pekiştirildiği etkinlik, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

Okul müdürü Harun Bahçepınar, katılımcılara teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kermese, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şube müdürleri Nilgün Seçen ile Ali Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kermeste satılan yiyeceklerden elde edilen gelirin, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağı belirtildi.