Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı

Hırsızlık suçlarından aranılan iki hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

24.12.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O. ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan E.M'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:49 ABD’de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
21:17 Fenerbahçe’de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir
21:13 Grand İsias Otel’in karar duruşması öncesinde adalet çağrısı Grand İsias Otel'in karar duruşması öncesinde adalet çağrısı
21:09 MHP’li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı
21:08 9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3’ü ağır 5 yaralı 9 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, kamyona çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 16:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.