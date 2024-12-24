Kırıkkale'de 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O. ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan E.M'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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