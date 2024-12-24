Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O. ile aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası olan E.M'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.