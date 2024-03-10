Kırıkkale\'de inşaat demiri yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Viyana'da İsrail'in Gazze saldırılarına karşı hüzün yürüyüşü düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için hüzün yürüyüşü düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlarla birlikte sessiz bir şekilde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları ve sembolik kefenler taşıdı. Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla yürüyüşe katıldıklarını belirtti. Ayrıca, İrlandalı bir gösterici de sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Batı'nın bu duruma karşı sessiz kalmasının korkunç olduğunu ifade etti.