Kırıkkale\'de inşaat demiri yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Alper Ü. idaresindeki 06 FY 1271 plakalı inşaat demiri yüklü tır, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı dorseden ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A, Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.
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