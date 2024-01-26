Kırıkkale\'de Jandarma Operasyonu: Sentetik Hap ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A, Y.G, S.A, A.E. ve B.Ç'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 56 sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 enjektör, ruhsatsız tabanca, 60 fişek, kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 5 cep telefonu ve 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3'ü de ifadelerinin ardından salıverildi.