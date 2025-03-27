Kırıkkale'de Kadir Gecesi Coşkusu

Kırıkkale'de vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camileri doldurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde camileri doldurarak ibadet ve dualarla manevi bir gece yaşadı.

İslam alemi için büyük önem taşıyan ve Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Kırıkkale'de dualarla idrak edildi. Ketteki camiler, ramazan ayının 27'nci gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede vatandaşların akınına uğradı. Akşam saatlerinden itibaren Nur Cami'sini dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazlarını cemaatle birlikte eda etti. Kadın, erkek, genç ve yaşlı birçok kişi, cami içerisinde yer bulamayınca avluya taşarak burada namaz kıldı. Gecenin manevi atmosferinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla eller semaya açıldı.