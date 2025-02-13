Kırıkkale\'de Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde inşaat işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İnşaat işçilerini taşıyan İsmail Aydemir (57) idaresindeki 06 DIN 84 plakalı kamyonet, Karakeçili- Bala kara yolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Bayram Kodaz (43), Khaliddin Mohommadi (26), Adem Topuz (51) ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.