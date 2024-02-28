Kırıkkale'de Mobil Kanser Tarama Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Mobil Kanser Tarama Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor

Kırıkkale\'de Mobil Kanser Tarama Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından konuşlandırılan mobil kanser tarama aracıyla 30-70 yaş arası kadınlar ve 50-70 yaş arası erkeklerin kanser taraması gerçekleştiriliyor. Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yaparak, vatandaşları bilgilendirerek duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

28.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla kanseri taraması yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi bahçesine konuşlandırılan araçta, 30-70 yaş arası kadınlar ile 50-70 yaş arası erkeklerin kanser taraması gerçekleştiriliyor.

Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak mobil kanser tarama aracını ilçeye getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların bilgisi olması amacıyla belediyeden anons yaptırdıklarını, aile hekimliklerine kayıtlı bütün kadınların davet edildiğini taramanın 8 Mart'a kadar süreceğini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

"Durumu pozitif olanlar ileri tetkik ve tedavi için Kırıkkale'deki hastanelere yönlendirilecek. Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli. Bunun için hastalığı erken teşhiste tedavi ve başarı oranı çok yüksek. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirerek duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Karakeçili, Kırıkkale, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Mobil Kanser Tarama Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Mobil Kanser Tarama Aracıyla Kanser Taraması Yapılıyor - Son Dakika
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