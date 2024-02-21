Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale\'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde bulunan Abdülkadir A'ya ait müstakil evin çatı kısmında çıkan yangında, evde bulunan Abdülkadir A dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülkadir A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

21.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:42
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Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi 1139. Sokak'ta Abdülkadir A'ya (32) ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Abdülkadir A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Abdülkadir A, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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