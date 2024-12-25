Kırıkkale\'de Narkotik Denetimi

Kırıkkale'de polis ekiplerince narkotik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uygulama yapıldı.
Denetimde, 1123 kişi ve 51 araç sorgulandı.
Aranan 1 kişinin yakalandığı uygulamada, 2 araca da ceza kesildi.
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