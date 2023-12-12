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Kırıkkale'de öğrencilere TOGG tanıtıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de öğrencilere TOGG tanıtıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG tanıtıldı. Programda halk oyunları gösterileri yapıldı ve sergi gezildi. Veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Kırıkkale\'de öğrencilere TOGG tanıtıldı
12.12.2023 - 15:45,  Güncelleme: 15:47
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg tanıtıldı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik, İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk'ün dua etmesiyle başladı.

Öğrenciler tarafından çeşitli yörelere ait halk oyunlarının oynandığı programda, açılan sergi gezildi.

Veliler tarafından hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği programda, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

Programa, İlçe Mili Eğitim Müdürü Fedai Akın, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, Okul Müdürü Sebahat Gültekin, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA
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