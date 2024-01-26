Kırıkkale\'de Operasyonda Tarih Eserleri ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda tarih eser niteliğinde objeler ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 22 litre kaçak etil alkol, 77,5 kilogram tütün, gümrük kaçağı 24 parfüm, 2 litre kaçak alkol, 250 gram alkol kiti ve tarihi eser niteliğinde 5 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.