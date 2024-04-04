Kırıkkale\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edremit Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar yaptı

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek gelecek beklentilerini dinledi ve okul idaresi ile öğretmenlere teşekkür etti.