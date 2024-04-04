Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

04.04.2024 00:31  Güncelleme: 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Ö.Ş. idaresindeki 71 BE 981 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde S.B'nin kullandığı 46 ABS 049 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar köprü duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü S.B. ile aynı araçtaki S.S. yaralandı.

Ekiplerce çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, İtfaiye, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 01:45:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement