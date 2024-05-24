Kırıkkale'de otomobil dereye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil dereye düştü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale\'de otomobil dereye düştü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil dereye düştü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yolcu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.05.2024 21:13
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu H.K, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil dereye düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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