Kırıkkale\'de otomobil dereye düştü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu H.K, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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