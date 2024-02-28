Kırıkkale'de otomobil refüje devrildi, yolcu yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil refüje devrildi, yolcu yaralandı

Kırıkkale\'de otomobil refüje devrildi, yolcu yaralandı

Kırıkkale-Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada, E.B. (22) idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu A.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

28.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

E.B. (22) idaresindeki 28 ACJ 273 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki A.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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