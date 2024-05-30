Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı

Kırıkkale\'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı

Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı.

30.05.2024 22:12
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Kırıkkale'de sınıf öğretmenini darbeden veli gözaltına alındı.

Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile veli Y.Ç. arasında okulda tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, öğretmeni darbetti.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çenesine aldığı yumrak darbesiyle yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan velinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir ilkokulda sınıf öğretmeninin öğrenci velisi tarafından görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darbedildiği ifade edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Olay sonrası hastanede öğretmenimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumu hakkında bilgi almıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Gözaltı, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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