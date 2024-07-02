Kırıkkale'de Şok Uygulamalarda 17 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Haziran-1 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 210 kişi ve 4 bin 732 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 405 araca ceza yazıldı.

Denetimlerde, ruhsatsız 7 tabanca ve tüfek, 97 fişek, bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.