Kırıkkale'de Son Bir Haftada 88 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 88 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale\'de Son Bir Haftada 88 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 88 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 14-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 24 aracın kontrol edildiği belirtildi. Kontroller sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 88 araç trafikten men edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

21.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 88 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14-20 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 24 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 88 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Son Bir Haftada 88 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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