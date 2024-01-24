Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17-23 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 358 aracın denetlendiği belirtildi.
Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 70 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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