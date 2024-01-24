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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de yapılan son bir haftadaki trafik denetimlerinde 7 bin 358 araç denetlendi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 70 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi
24.01.2024 - 09:32,
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17-23 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 358 aracın denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 70 aracın trafikten men edildiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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