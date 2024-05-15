Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 863 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.