Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi

Kırıkkale\'de trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 403 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 85 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

14.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 85 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7-13 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 403 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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