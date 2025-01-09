Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri S.C. (36), O.Ç. (32) ve M.Y'nin (35) üzerinde arama yapan ekipler, 62,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?