Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

KIRIKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 470 sentetik hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda A.K.(27) ve B.M.'nin (23) Doğanlık Mahallesi çevresinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada 3 bin 470 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarılkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.