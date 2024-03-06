Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kırıkkale ve Ankara'da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K'yi gözaltına aldı.
Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Operasyonunda Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, DEİK Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Emrah Duman ve iş konseyi üyeleri, Türkiye ile Polonya arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, ticaret hacminin artması ve yatırım fırsatlarının genişlemesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladılar.
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda tabanca, mermi, metamfetamin, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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