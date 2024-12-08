43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü
KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, karayolunda sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kırıkkale- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri karayollarında etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, şehir merkezinde de etkili oldu. Yoğun sis, şehir merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Yoğun Sis Sürücüleri Zorluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?