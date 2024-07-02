Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 152 öğrenci mezun oldu

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Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 152 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

KKÜ Stadı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, 6 yıl önce kendilerine emanet edilen öğrencilerin bugün başarılarına bir yenisini daha ekleyerek mezun olduklarını ve mesleğe ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Bu dönem mezunların çok önemli ayrıcalıklarının olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:

"21. dönem mezunları olarak tam akredite olma hakkını kazanan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarısınız. İlgili kurumlarca değerlendirilmiş ve tıp eğitimi programımızın ulusal ve uluslararası standartları karşıladığı tespit edilmiştir. Bu süreçte yoğun emek ve özveriyle çalışarak çok sayıda standardın fakültemizde uygulanır hale gelmesini sağlayan tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Keskin, fakülteden bugüne kadar 1527 hekimin mezun olduğunu, halen 1065 öğrencinin lisans eğitimi aldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve mezuniyet belgelerinin verildiği törende, fakülte birincisi Merve Açıkgöz, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz, KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turgut Deniz, öğretim üyeleri ve ailelerin katıldığı tören, mezun olan 152 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.