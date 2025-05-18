Kırım Tatar Sürgünü 81. Yıl Dönümü

(ANKARA) - İYİ Parti'nin, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajında, "İnsanlığı ve vicdanı utandıran Kırım Tatar sürgününde; soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
İYİ Parti'nin, sosyal medya hesabından Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "İnsanlığı ve vicdanı utandıran Kırım Tatar sürgününde; soykırıma uğrayan Kırım Tatar Türk'ü kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.
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