Kirk Fırtınası İspanya'yı Vurdu

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İspanya'yı etkisi altına alan "Kirk Fırtınası'ndan dolayı 8 kişi yaralanırken, bazı uçuşların ve tren seferlerinin iptal edildiği, yolların çöktüğü, ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yerel yönetimler ve Sivil Koruma Kurumundan aldığı bilgilere dayandırdığı haberlere göre, şiddetli yağış ve fırtına ülkede yaşamı olumsuz etkiledi, birçok yerde ağaçların devrilmesinden kaynaklanan yaralanmalar oldu.

Ülkenin özellikle kuzeyindeki Asturias, Castilla ve Leon, Galiçya, Navarra, Bask ve La Rioja bölgelerini etkileyen "Kirk Fırtınası'ndan dolayı 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Şiddetli rüzgardan dolayı kuzey bölgelerinde nerdeyse tüm uçuşlar iptal edildi, bazı yerlerde tren seferleri durduruldu ve çöken veya yoğun yağış altında kalan yollar trafiğe kapandı.

5 kişinin yaralandığı Castilla ve Leon bölgesinde Sivil Koruma ekipleri, 460'dan fazla yerde acil yardım müdahalesinde bulundu.

Yaklaşık 600 acil yardımın yapıldığı, 355 ağacın devrildiği, 23 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin yaşandığı Galiçya bölgesinde, rüzgarın saatteki hızı 181 kilometreye kadar çıktı.

Kötü hava şartlarından dolayı Barselona, Burgos, Santander gibi büyük kentlerde park ve bahçeler kapalı tutuldu.

Yardım çalışmalarına bazı kentlerde askeri birliklerin de katıldığı açıklandı.

Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren İspanya'yı terk etmesi bekleniyor.