Kırkağaç Kavunu AB Tescili Aldı - Son Dakika
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Kırkağaç Kavunu AB Tescili Aldı

Kırkağaç Kavunu, AB'den coğrafi işaret tescili alarak uluslararası alanda tanınacak.

26.03.2025 16:46
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Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Kavunu'nun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillene Kırkağaç Kavunu'nun, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi için 2021 yılında başvuru yapıldığını hatırlattı.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/ 1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavunu'nun coğrafi işaret tescilinin yayımlandığını belirten Oktay, bunun ilçe için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Oktay, uzun raf ömrü, kendine has aroması ve tadı ile bilinen ve aranan bir Kırkağaç Kavunu'nun, Avrupa Birliği tescili ile uluslararası tanınan ve ilçeyi tanıtan bir ürün olacağına dikkati çekerek, tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de ilçede kavun yetiştiriciliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kavunumuzun artık AB tescili sonrasında tüketiciler tarafından daha fazla talep göreceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak gerekli tanıtım ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz, kavun çekirdeğinden içecek, kavun kabuğundan reçel, kavun kurusu, kavun pekmezi gibi ürünlerin ilçemizde üretilmesi için projelerimiz var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırkağaç Kavunu AB Tescili Aldı - Son Dakika

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