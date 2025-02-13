Kırkağaç'ta Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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