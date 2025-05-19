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Kırklareli'de Arıcılık Mesaisi

Kırklareli\'de Arıcılık Mesaisi

Mürvet Gürses, arılarına özenle bakarak kaliteli bal üretmek için oğul alma mesaisinde.

19.05.2025 11:41
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Kırklareli'nde kaliteli bal elde etmek için arılarına özenle bakan arıcılar, "oğul alma" mesailerini sürdürüyor.

Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde 30 yıldır evinin bahçesinde kayınpederinden kalan sepetlerde arıcılık yapan 63 yaşındaki Mürvet Gürses, bir yandan bal sezonuna hazırlanıyor, diğer yandan da farklı alanlarda koloniler oluşturan arılarını topluyor.

Gürses, arıların kümelendiği ağaç dallarının altına, hazırladığı arı sepetlerini bırakarak arıların bu sepete girmesini sağlıyor.

Bazen arıların ilgisini çekmek amacıyla eline melisa otu süren Gürses, tenekeye vurarak ses çıkarıyor, ıslık çalıyor.

Kimi zaman yüksek bir ağacın dalına kümelenen arıları bir kova içerisine alan Gürses, bu arıları sepete bırakıyor.

Kraliçe arıyla kovana giren arıları diğerlerinin arasına katan Gürses, böylece arı sayısını artırarak gelecek sezona hazırlık yapıyor.

"Biraz meşakkatli ama zevkli oluyor"

Mürvet Gürses, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını söyledi.

Arıcılığı rahmetli kayınpederinden öğrendiğini ifade eden Gürses, arıları çok sevdiğini belirtti.

Arılarına sepette baktığını ifade eden Gürses, "Kovan arıcılığı yapmıyorum. Suni petek koymuyorum. Senede bir kere bal alıyorum, çok almıyorum ama güzel oluyor." dedi.

Arıların oğul vermeye başladığını ve mesaisinin arttığını dile getiren Gürses, arılarını bu kış iyi beslediği için çok oğul verdiklerini belirtti.

Hava şartlarının bu yıl güzel gittiğini anlatan Gürses, şunları anlattı:

"Aç kalıyorum, yemek bile yemiyorum, hep onların başında bekliyorum kaçırmayayım diye. Ağaca tutundu mu hemen çağırıyorum onları, sesleniyorum, onlara teneke çalıyorum, ıslık çalışıyorum. Melisa otu var, onu ovalıyorum, onun kokusuna elime geliyorlar. Bırakıyorum melisa otunu ağaca tutunuyorlar, ben de sonra sepete indiriyorum. Çok yüksekse bir kovam var, kovaya indiriyorum ondan sonra sepete döküyorum onları. Biraz meşakkatli ama zevkli oluyor. Ben seviyorum onları."

Ağaçta kolonileri gördüğünde heyecanlandığını dile getiren Gürses, arılarına zevkle baktığını kaydetti.

Kaliteli bal üretmek için çalıştığını anlatan Gürses, "Arılarla uğraşmayı çok seviyorum. İnceliyorum kraliçe var mı, yok mu. Mesela varsa bu iyi, yoksa yok. Gece dinliyorum onları hangisi çıkacak diye, ertesi gün takip ediyorum. Çünkü gece topluyor kraliçe arı onları sabah da çıkıyorlar, ses geliyor onlardan." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Arıcılık Mesaisi - Son Dakika

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