Kırklareli\'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tunus, Çin ile en uzun köprüsü için sözleşme imzaladı

Tunus Ekipman ve İskan Bakanlığı, ülkenin en uzun köprüsünün inşası için Çin'in Sichuan Yol ve Köprü Grubu ile sözleşme imzaladı. Yeni köprü, trafik sıkışıklığını hafifletecek ve yerel iş ve ticareti teşvik edecek. Köprünün toplam uzunluğu 2.070 metre olacak.