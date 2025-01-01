Kırklareli'de Koleda Geleneği

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Kırklareli'nde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği Koleda 11 Ocak'ta düzenlenecek.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilecek etkinlikte vatandaşlar maskeler takacak, yüzlerini boyayıp çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, Koleda etkinliğinin 11 Ocak'ta düzenleneceğini belirtti.

Koleda'nın Balkan geleneği olduğunu ifade eden Çölgeçen, bu yıl 7'nci kez gerçekleştirecekleri etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı turistin katılmasını beklediklerini kaydetti.

Bu geleneğin görülmeye değer olduğunu anlatan Çölgeçen, "Bin yıllık Balkan geleneğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Çünkü bu bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Kışın en soğuk gecesinde beldemizde gençler yüzlerini boyadıktan sonra çarşaflara sarınıp birbirlerini korkutacaklar." şeklinde konuştu.

Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

"Koleda" etkinliğinde evlerde bolluk ve bereket olması inancıyla kabak pişiriliyor.

Aile fertleri, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlısı ikram ediliyor.

Bu gelenek, Büyükmandıra Belediyesi tarafından 7 yıldır yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yerine getiriliyor.