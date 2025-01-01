Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olup, fabrikadan yükselen dumanlar metrelerce uzaktan görülebiliyor.

01.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

======================================

2) OYUNCAK FABRİKASINDA YANGIN

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, fabrikadan yükselen dumanlar metrelerde uzaklıktan görüldü. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Fabrikadan yükselen dumanlar

-Fabrikadan detaylar

-Uzaktan görülen dumanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), -

======================================

3) MUŞ'TA EKİPLERİN 3 METRELİK KARLA ZORLU MÜCADELESİ

MUŞ'ta kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle 341 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir mücadele sonrası köy yollarını tek araç geçecek şekilde açtı. Köylerden merkezlere ulaşımı sağlayan ekipler, yeni yılda yolları iki araç geçecek şekilde açmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bazı bölgelerde yolları temizleyen ekipler, zorlu iklim şartlarıyla da mücadele ediyor. Muş merkeze bağlı Cevizdere köyünün yolunu genişletmek için çalışan ekipler, adeta kar yığınlarını temizlemek zorunda kalıyor. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

SİBİRYA SOĞUKLARI

Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan ölçümlere göre il merkezlerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti: Ağrı eksi 14,6, Ardahan eksi 8,8, Erzincan eksi 6,2, Erzurum eksi 18,3, Iğdır eksi 2, Kars eksi 11,5, Muş eksi 5,4. derece.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.