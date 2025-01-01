Kırklareli'de Oyuncak Fabrikasında Yangın

Güncel

======================================

2) OYUNCAK FABRİKASINDA YANGIN

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kurulu bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, fabrikadan yükselen dumanlar metrelerde uzaklıktan görüldü. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Fabrikadan yükselen dumanlar

-Fabrikadan detaylar

-Uzaktan görülen dumanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), -

======================================

3) MUŞ'TA EKİPLERİN 3 METRELİK KARLA ZORLU MÜCADELESİ

MUŞ'ta kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle 341 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir mücadele sonrası köy yollarını tek araç geçecek şekilde açtı. Köylerden merkezlere ulaşımı sağlayan ekipler, yeni yılda yolları iki araç geçecek şekilde açmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bazı bölgelerde yolları temizleyen ekipler, zorlu iklim şartlarıyla da mücadele ediyor. Muş merkeze bağlı Cevizdere köyünün yolunu genişletmek için çalışan ekipler, adeta kar yığınlarını temizlemek zorunda kalıyor. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

SİBİRYA SOĞUKLARI

Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan ölçümlere göre il merkezlerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti: Ağrı eksi 14,6, Ardahan eksi 8,8, Erzincan eksi 6,2, Erzurum eksi 18,3, Iğdır eksi 2, Kars eksi 11,5, Muş eksi 5,4. derece.