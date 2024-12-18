Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 132 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, çalışmalarında 132 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Yasadışı Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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