Kırklareli'deki Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Kırklareli'deki Oyuncak Fabrikasında Yangın

Kırklareli'de bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi havadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralı bulunmuyor.

01.01.2025 18:32
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1) OYUNCAK FABRİKASINDAKİ YANGINA MÜDAHALE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

Kırklareli'de oyuncak fabrikasında yangın (3)

Oyuncak fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile çevredeki organize sanayi bölgeleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikada söndürme çalışmalarını takip ediyor. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında çıkan yangına tüm ekiplerimiz anında müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, TOMA, su tankeri, AFAD, UMKE, Kızılay, sağlık, emniyet, jandarma, özel idare, orman işletme, ilçe ve ilçe belediye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralı ve can kaybının olmadığı, maddi hasara yol açan ve devam eden yangına tüm ekiplerimiz ile çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesi Valimiz Sayın Uğur Turan'ın koordinesinde devam ediyorö ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü

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-Yanan farikadan dronla detaylar

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Fabrikadaki ekiplerin çalışması

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Hamza DALGIÇ/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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2) OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde şerit değiştirdiği belirtilen aynı yöne giden otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Güven Çilesiz (48), yaşamını yitirdi. Savcılık, Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi Çilesiz'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova yönüne giden evli ve 1 çocuk babası Güven Çilesiz yönetimindeki 16 BKS 972 plakalı motosiklet şerit değiştiren M.E. I. (66) idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobile, ardından da bariyere çarptı. Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi olan Çilesiz metrelerce savurulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Güven Çilesiz, ambulans ile kaldırıldığı Orhangazi İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'deki Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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