Kırklareli İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, aralık ayı son birleşimine ait tutanak özeti okundu.
Geriş, toplantıda 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Meclisin yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyen Geriş, toplantılarda alınacak kararların hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.
Geriş, yeni yapılacak yatırım ve hizmetlerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.
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